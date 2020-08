Veselo pričakovanje pouka v razredih

Šolniki so se v minulih treh dneh seznanili z zdravstvenimi priporočili za izvedbo pouka v jeseni. Priporočila so skoraj enaka tistim, ki so veljala v maju in juniju. Ravnatelji pravijo, da jih je zaradi kadrovskih in prostorskih omejitev mogoče izvajati zgolj z delnimi kršitvami, a da to ne bi smelo nikogar motiti.