Podjetje Epic Games je doseglo prvo zmago v pravnem sporu z Applom. Kalifornijsko sodišče je ugodilo Epicovi zahtevi za zaustavitev Applove grožnje, da bo onemogočil nadaljnjo izdelavo in posodabljanje videoiger z Epicovim programom Unreal Engine na operacijskih sistemih ios in macos. Unreal Engine je eden najbolj razširjenih programov za izdelavo videoiger, onemogočanje njegovega delovanja na Applovih napravah pa ne bi bilo le hud udarec za Epic, temveč tudi za številne druge proizvajalce videoiger. Obstoječih iger ne bi več mogli posodabljati, za izdelavo novih pa bi morali presedlati na konkurenčne rešitve.

Da bi imela Applova odločitev lahko neupravičeno široke posledice, je presodilo tudi sodišče. Izvajanje zagrožene blokade Unreal Engina je začasno ustavilo z obrazložitvijo, da je Apple z napovedanim ukrepom prestopil prag spora z Epicom in vanj vpletel še druge proizvajalce. Slednjim bi z onemogočanjem delovanja Unreal Engina lahko povzročil nepopravljivo škodo. Hkrati pa sodišče ni zamrznilo Applove odločitve, da zaradi kršenja pogojev poslovanja iz svoje spletne trgovine izloči Epicovo igro Fortnite. Applov povračilni ukrep na Epicovo tožbo je s tem spodletel. Na razsodbo o glavnem vprašanju spora, ali ima Epic prav, ko Applu očita izkoriščanje monopolističnega položaja pri distribuciji programske opreme za iphone in ipade, pa bo treba še počakati.

Fortnite brez posodobitev, vendar deluje

Kljub izločitvi videoigre Fortnite iz Applove spletne trgovine jo je na jabolčnih napravah še naprej možno igrati, če jo že imate naloženo. Izkušnja bo seveda bistveno drugačna. Fortnite je medtem že prešel na novo sezono, zaradi spora pa posodobitev igre ni na voljo za uporabnike Applovih naprav.

Pravni spor med Applom in Epicom se je začel 13. avgusta, ko je Epic v svojo videoigro Fortnite vključil nedovoljen način nakupov znotraj igre, ki je obšel Applov plačilni sistem. Epic se je s tem izognil plačilu 30-odstotnega »Applovega davka« na vse transakcije v aplikacijah na iphonih in ipadih. Ker tak način plačevanja krši pogoje poslovanja Applove spletne trgovine, ki je edini distributer programske opreme za iphone in ipade, je Apple še isti dan Fortnite izločil iz trgovine, Epic pa je na potezo odgovoril s tožbo zaradi monopolističnih praks.