Svojo ponudbo brezžičnih slušalk je Huawei dopolnil s povsem brezžičnimi slušalkami za v uho freebuds pro in brezžičnimi slušalkami, ki so med seboj povezane z žico, freelace pro. Freebuds pro so se oddaljile od Applovega dizajna in so po novem bolj oglate, so pa ohranile silikonske kapice za boljše tesnjenje in tudi dušenje zunanjega hrupa. Na tem področju Huawei napoveduje pametno in dinamično odpravljanje hrupa, kar bodo slušalke dosegale s prepoznavanjem vrste okoliškega hrupa, za najboljši učinek pa bo mogoče preklapljati tudi med tremi intenzivnostmi dušenja. Obljubljajo sicer strojno dušenje hrupa do 40 decibelov. Koristna pa je tudi možnost hkratne povezave z dvema napravama in možnostjo elegantnega preklapljanja med njima.

Dušenje zvoka do 40 decibelov omogočajo tudi slušalke freelace pro. Slušalke freebuds pro pridejo oktobra za ceno 199 evrov, freelace pro pa že ta mesec za ceno 119 evrov.

Pametna ura oziroma zapestnica watch fit močno spominja na Applovo pametno uro. S kombinacijo 44 običajnih vadbenih načinov, vključno s topljenjem maščobe, razbremenitvijo mišic, oblikovanje telesa in drugih, je na voljo 12 animacij za hiter in preprost trening. Za ljubitelje teka ima tudi 13 tekaških vadnic. Ura zazna hitrost gibanja in za optimizacijo teka izvede analizo v realnem času. S 96 načini vadbe, vgrajenim sprejemnikom GPS in odpornostjo proti vodi 5 ATM je primerna tudi za druge dejavnosti na prostem. Avtonomija baterije znaša do 10 dni. Za športno različico watch gt 2 pro bo treba odšteti 329 evrov, za klasično pa 20 evrov več, medtem ko bo watch fit stala 129 evrov. Vse tri bodo na voljo že ta mesec.

Na področju pametnih ur je kitajsko podjetje predstavilo watch gt 2 pro in watch fit. Watch gt 2 pro poleg vseh običajnih funkcionalnosti pametne ure ponuja avtonomijo baterije do dveh tednov, več kot 100 načinov vadb, med drugim smučanje, tek na smučeh, deskanje na snegu in golf, premore pa tudi profesionalne funkcije beleženja podatkov. Pametna ura watch gt 2 pro ima zaščitno steklo iz kristala safirja, zgornji del ohišja je iz titana, spodnji del pa iz keramike.

Novi prenosniki matebook x in matebook 14

Nabor dopolnjujejo prenosniki matebook x in matebook 14, ki so zanimivi predvsem za poslovne uporabnike, ki želijo dolgo avtonomijo baterije, medtem ko je igranje iger z njimi v drugem planu. Prvi tehta vsega en kilogram, na najdebelejšem mestu meri le 13,6 mm in je manjši od lista papirja A4. Ima zaslon z ločljivostjo 3K in minimalno obrobo, občutljiv pa je tudi za več dotikov ter podpira prstne kretnje. Sledilna ploščica je v primerjavi s prejšnjimi modeli za 26 odstotkov večja, nova tipkovnica polne velikosti pa ima škarjasta stikala z globino hoda 1,3 mm za udobnejšo izkušnjo tipkanja. Poganja ga Intelov procesor core 10. generacije, pride pa v dveh različicah. Zmogljivejša s procesorjem core-i7, s 16 GB delovnega spomina in 512 GB prostora za shranjevanje stane 1799 evrov, malenkost manj zmogljiva s procesorjem core-15, s 16 GB delovnega spomina in 512 GB prostora za shranjevanje pa 1599 evrov. Baterija naj bi zdržala 9 ur predvajanja videov z diska in 9 ur urejanja dokumentov.

Poleg njiju so predstavili še tri različice prenosnika matebook 14, ki so nekoliko debelejši in težji, namesto Intelovih procesorjev jih poganjajo AMD-procesorji ryzen 4000-h, baterija pa zdrži tudi do 10 ur. Najcenejša različica bo imela procesor r5 4600h, 8 GB delovnega spomina in 256 GB prostora za shranjevanje, stala pa bo 849 evrov. Srednja bo imela procesor r5 4600h, 16 GB delovnega spomina in 512 GB prostora za shranjevanje ob ceni 949 evrov. Za najdražjo različico s procesorjem r7 4000h, 16 GB delovnega spomina in 512 GB prostora za shranjevanje pa bo treba odšteti 1049 evrov. Vsi predstavljeni prenosniki bodo na voljo oktobra.