Mura in estonski klub zdaj z Uefo sodelujeta pri reševanju neljubega pripetljaja zaradi okužb z novim koronavirusom, ki so ju v teh dneh zaznali v obeh klubih.

»Pri reševanju neljubega pripetljaja tvorno sodelujemo z domačim klubom Nomme Kalju, estonsko nogometno zvezo, Nogometno zvezo Slovenije in Uefo. Vsi postopki pred tekmo so bili izvedeni v skladu z Uefinim protokolom 'Vrnitev v igro'. Končno odločitev o igranju današnje tekme pa bodo sprejele estonske oblasti,« so zapisali na spletni strani Mure.

Igralci in strokovno osebje kluba so, po izjavi za javnost sodeč, seznanjeni z dogajanjem ter čakajo v hotelu. Vse dejavnosti ekipe potekajo v skladu z veljavnim načrtom in ob predpostavki, da je tekma na sporedu danes ob 16.30.

V kvalifikacijah za evropsko ligo bosta igrala še dva slovenska kluba. Olimpija se bo v Stožicah pomerila z Vikingurjem (18.30), Maribor pa v Ljudskem vrtu s severnoirskim Colerainom (20.45).