Kot sem že pred časom dejal, se šele ogrevam," je danes na družabnem omrežju objavil Ibrahimović in pripel še svojo fotografijo med sproščanjem s pripisom: "Zatišje pred nevihto."

Razvpiti švedski nogometaš, ki bo oktobra dopolnil 39 let, je v minuli sezoni za "rossonere" na 20 tekmah dosegel 11 golov. Na Apenskem polotoku je igral še za Juvenus in Inter Milano, v svoji dolgoletni karieri pa še za Malmö, Ajax iz Amsterdama, Barcelono, PSG, Manchester United in Los Angeles Galaxy. Za švedsko izbrano vrsto je na 116 tekmah dosegel 62 golov.

AC Milan je v minuli sezoni zasedel šesto mesto, nova sezona v serie A pa se bo pričela 19. septembra.