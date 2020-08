Poligon za tujce

En dober (prvi) polčas Celja. To je vse, kar so v sredo in četrtek pokazali trije slovenski klubi v Evropi. Potem ko so imeli srečo z žrebom, mučenje v evropskih kvalifikacijah razkriva realno (ne)moč slovenske prvoligaške scene v primerjavi s konkurenco. Celje, ki je med vsemi klubi pokazalo največ, je proti norveškemu prvaku Moldeju izpadlo po rednem delu, a bo nadaljevalo v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo. Olimpija se je z igralcem več komaj rešila v podaljšku proti amaterjem z Islandije. Če je za Olimpijo vsaj delno opravičilo, da je bila 14 dni brez treninga zaradi karantene, ga za Maribor ni. Vijoličasti so s porazom proti severnoirskemu Colerainu po enajstmetrovkah poskrbeli za največji neuspeh v 30-letni zgodovini nastopanja v Evropi in postali tarča posmeha. Uefa predlaga, da bi bila odpadla tekma Mure z estonskim Nomme Kalju, katerega igralci so v karanteni zaradi okužbe s koronavirusom, 10. septembra v Budimpešti.