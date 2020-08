Po sinočnjem nastopu celjskih nogometašev v boju za ligo prvakov se na evropsko prizorišče podajajo tudi Olimpija, Maribor in Mura, ki bodo lovili uvrstitev v drugi krog kvalifikacij za ligo Evropa. Slovenski predstavniki uživajo status favoritov, a previdnost nikakor ne bo odveč. V ljubljanskem taboru se ubadajo z vprašljivo formo po koncu štirinajstdnevne karantene, v Muri pa je nastal preplah zaradi okužbe nogometaša z novim virusom.

Olimpija – Vikingur (18.30)

Odkar je Milan Mandarić leta 2015 prestopil prag Stožic, so mednarodna tekmovanja za Olimpijo kot zakleta. Ljubljančani so od štirih poskusov napredovali le enkrat, kar je odločno premalo za potešitev ambicij glavnega plačnika, ki se zaveda, da v širšem kontekstu le evropski uspehi pomenijo pravo športno zadoščenje in prispevajo k ugledu kluba. Olimpija se je na tekmah s tujimi klubi vedno ujela v lastno zanko in se večkrat osmešila, ker je bila po številnih menjavah v igralskem in trenerskem kadru nepripravljena za evropske obračune. Težko je verjeti, da bo tokrat drugače.

Skromni Vikingur bi moral biti po vseh kriterijih nasprotnik po meri, a je Olimpija tako velika neznanka, da so možni vsi scenariji. Učinek po razprodaji ekipe, ki je v minuli sezoni zapravila naslov prvaka, bi lahko zelo kmalu razgrnil vse napake, ki sta jih v zadnjem mesecu dni s privoljenjem Mandarića zakuhala športni direktor Mladen Rudonja in trener Dino Skender. Ljubljančani so čez noč postali neizkušeno moštvo, nenaden odhod v samoizolacijo pa je Olimpiji povrhu onemogočil, da bi se optimalno pripravila na začetek sezone. Skender tako lahko le upa, da bo njegovo moštvo s povprečnimi okrepitvami v praznih Stožicah na svežino preskočilo prvo evropsko oviro. Delno olajšanje so Ljubljančani doživeli dan pred tekmo, ko so izvedeli, da nihče od igralcev ni bil pozitiven na covid-19.