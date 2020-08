Ob polnoči se je iztekel rok za soglasje h kandidaturi za vodenje Socialnih demokratov in za mesto podpredsednice stranke. Kot smo poročali, so odbori in člani za predsedniški položaj evidentirali tri kandidate: predsedujočo SD Tanjo Fajon, dolgoletno članico Socialnih demokratov Sonjo Lokar in poslanca Janija Prednika. Soglasje h kandidaturi sta dala Fajonova in Prednik.

Zmaga na kongresu se nedvomno nasmiha evropski poslanki Tanji Fajon, Prednikova kandidatura pa po njegovih besedah kaže, da je znotraj SD mogoča tudi alternativa in da ne obstaja zgolj ena pot. »Kolebal sem, ali naj podpišem soglasje ali ne, po pogovoru z nekaterimi sodelavci in po odzivih s terena pa sem se odločil, da to storim,« nam je dejal Prednik. Ob tem je izpostavil, da se v primeru, če soglasja v roku ne bi dal, za kandidaturo naknadno ne bi mogel odločiti, sedaj pa ima poldrugi mesec časa za razmislek, ali bo pri kandidaturi vztrajal ali pa bo soglasje pred kongresom umaknil.

Za podpredsedniško mesto, ki ga je s prevzemom začasnega vodenja SD izpraznila Fajonova, je bilo evidentiranih kar 11 kandidatk, soglasje pa so dale štiri: Ljubica Zgonec Zorko, Dominika Švarc Pipan, Živa Vidmar in Damijana Škrlj. Največ možnosti za izvolitev naši sogovorniki pripisujejo nekdanji državni sekretarki na pravosodnem ministrstvu in kandidatki SD za evropsko poslanko Švarc Pipanovi.

Kongres je predviden za 10. oktobra, na njem pa se obeta pomembna novost – bil naj bi namreč digitalen. Osrednji razlog za takšno odločitev so omejitve, ki jih pri druženju postavlja širjenje koronavirusa. Kot drugi razlog v stranki navajajo težnjo, da testirajo moderne pristope.