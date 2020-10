Socialni demokrati letos niso načrtovali izpeljati kongresa, a se je po odstopu Dejana Židana, ki je stranko vodil od leta 2014, zasukalo drugače. Kmalu po Židanovem odstopu so v SD sklenili izpeljati kongres navkljub prisotnosti novega koronavirusa, ker so se strinjali, da začasno vodstvo Tanje Fajon ni ustrezno. Po zaključku postopkov nominacije se je izkazalo, da je Fajonova dobila tekmeca, in sicer poslanca Janija Prednika. V minulih tednih se je med njima vnela tiha strankarska tekma, kakšen bo rezultat, pa bo jasno danes, ko bo svoj glas oddalo 413 delegatov iz vse Slovenije. Letošnji kongres SD bo potekal na daljavo, udeleženci pa bodo vključeni v kongresno dogajanje digitalno.