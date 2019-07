Premier mu je mesec dni kasneje v znanem zabavljaškem slogu odgovoril, da je njegova vlada z lokalnimi problemi »vsakodnevno dobro seznanjena«, da »poskuša aktualne probleme reševati sproti« in da zato o regijskih obiskih ne razmišlja. Poslanca Prednika pa je spomnil, da se je sam »kot predsednik vlade RS« od marca do junija letos kar štirikrat mudil na Koroškem, nazadnje celo na koncertu z naslovom »Kam le čas beži« ob 65-letnici ansambla Štirje kovači.

No, če prevedemo: Šarec je v sebi lastni prispodobi Korošcem sporočil, da je kovačeva kobila pač bosa. Mi pa dodajamo, da bo to, komu in kam čas bolj beži, Šarcu ali Korošcem, kmalu pokazal – čas.

N. N.