Simona Kustec, ministrica: »V času izobraževanja na daljavo se je pokazalo, kako dobro je imeti vzpostavljene aktivne komunikacijske kanale. To so spoznali učitelji sami: tisti, ki so imeli vzpostavljeno komunikacijo z učenci in starši, pa tudi znotraj šolskega kolektiva, so poročali o veliko lažjem poteku učenja kot drugi, kjer te komunikacije ni bilo.« (Foto: Jaka Gasar)