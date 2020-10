Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ: V šolah dvometrske distance ni mogoče vzdrževati. Pika.

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), ki je glavni »šolski« sindikat in eden najmočnejših sindikatov v državi, je letos na okopih. Ukrepi, ki jih v izobraževalnem sektorju v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) sprejemata vlada in ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, so učiteljice in učitelje pahnili v stisko.