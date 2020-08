- Jelko Kacin, uradni vladni govorec: Med novimi primeri je le 7 primerov povezanih s tujino, kar je spodbudno. Tretjina okužb je bila potrjena pri posameznikih, ki jim je bila pred tem odrejena karantena.

- Kacin: Trenutno moči usmerjamo v odkrivanje novookuženih in v preprečevanje širjenja okužb med učenci in dijaki ter učitelji in ostalimi zaposlenimi v šolah.

- Nuška Čakš Jager, namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ: Med zdravstvenimi delavci okužbe ne naraščajo drastično.

- V poletnem času smo beležili bistveno več okuženih v starostni skupini od 15 do 35 let.

Na današnji novinarski konferenci, ki jo spremljamo v živo, o stanju glede covida-19 v Sloveniji in sosednjih državah govorita vladni govorec Jelko Kacin in namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno v državi 419 aktivnih okužb z novim koronavirusom.

Smo nas sredini rumenega območja

Trenutna pojavnost okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh pri nas, z upoštevanjem zadnjih številk, sicer znaša 20,17, kar po Kacinovih besedah pomeni, da smo »na sredini rumenega območja«.

Tri v torek potrjene okužbe so med otroki, starimi od pet do 14 let, šest med mladostniki, starimi od 15 do 24 let, sedem v starostni skupini od 25 do 34. Štiri okužbe so potrdili med ljudmi, starimi od 35 do 44 let, devet v starostni skupini od 45 do 54 let. Po eno okužbo so potrdili v starostnih skupinah 55-64 let, 75-84 let in med starejšimi od 85 let. Še štiri okužbe so pri starih od 65 do 74 let.

Podatki sledilnika tudi kažejo, da sta bili dve okužbi potrjeni med zdravstvenimi delavci in ena pri oskrbovancu doma za starejše.

Skupaj je bilo doslej v Sloveniji potrjenih 2722 primerov okužbe, umrlo pa je 133 bolnikov s covidom-19.