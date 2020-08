Potem ko so prejšnji teden na prvem letošnjem mitingu diamantne lige tekmovale tri atletinje (Maja Mihalinec, Neja Filipič in Anita Horvat), bosta na drugem v Stockholmu slovensko atletiko predstavljala dva atleta. V nedeljo bo debi na največjem mitingu doživel metalec diska Kristjan Čeh, v teku na 400 m pa bo tekmoval Luka Janežič.

Skupina nekdanjega sprinterja, v zadnjih letih pa uspešnega trenerja Roka Predaniča je imela v noči s srede na četrtek pestro noč. Z Luko Janežičem in Anito Horvat so se namreč odločili, da po četrtkovem mitingu v Szekesfehervarju odpotujejo v Slovenijo. Predanič nam je včeraj dopoldan sporočil, da je šlo na cesti vse gladko do mejnega prehoda Pince, kjer so na madžarsko-slovenski meji čakali tri ure. Domov so prišli ob pol štirih zjutraj.

V nogah tek pod 45,50 »Ritem je pester. Anita je v zadnjih dneh tekmovala na štirih mitingih, številna povabila za tekmovanje ima tudi Luka Janežič. Glede na vse skupaj sezona poteka kar dobro. Pomembno je, da imata Anita in Luka dovolj tekem, da pa nista v olimpijski formi, je v tem letu razumljivo,« pravi Rok Predanič. Luka Janežič si je številna mednarodna povabila zagotovil z nastopom v Trstu, kjer je 1. avgusta na 400 m tekel pod 46 sekundami (45,88). »Miting na Madžarskem je bil res prava poslastica. V ogrevalni dvorani je bilo videti tako, kot bi šlo v vseh disciplinah za finale olimpijskih iger. Atleti so lačni tekem, priložnosti skušajo izkoristiti čim bolje. Luki in Aniti sem rekel, naj uživata v tem vzdušju, saj česa takšnega ne more občutiti vsak atlet. Tekma nobenemu ni najbolje uspela. Aniti se pozna utrujenost, Luka pa se je preveč osredotočil na Poljaka Jakuba Krzewino, ga zlahka ugnal, prehitela pa sta ga dva Američana, ki sta sicer premagljiva,« je nastop na močnem mitingu v Szekesfehervarju ocenil Predanič. Janežič bo v Stockholm odpotoval že jutri, tokrat brez svojega trenerja. Po nastopu v švedski prestolnici si bo vzel nekaj dni počitka, potem pa ga ob koncu sezone septembra čaka še nekaj pomembnih mitingov. Vrhunec naj bi bil nastop na diamantni ligi v Rimu (17. septembra), še prej pa naj bi nastopil v Roveretu, Zagrebu in ekipnem prvenstvu Slovenije v Celju. »Luka ima v nogah tek pod 45 sekundami in pol. Za takšen rezultat bi moral štirikrat po sto metrov teči brez večjih napak, kar mu v tej sezoni še ni uspelo. Na Madžarskem je bil denimo odličen v prvih stotih metrih, potem pa je storil nekaj napak. V tem trenutku se mi zdi najpomembnejše, da bosta imela tako Luka kot Anita dobro bazo tekmovanj, kar bo lepa popotnica pred naslednjo, olimpijsko sezono,« je optimističen Predanič.