Resnejši začetek mednarodne sezone v atletiki je potrdil pričakovanja. Najboljši slovenski atleti so si z rezultati v domači sezoni zagotovili več mest na najmočnejših mitingih, kjer za svoje zmožnosti dosegajo dobre rezultate. Še zdaleč pa niso v ospredju, kot so bili v času karantene, ko v večjih državah praktično ni bilo nobenih mitingov, medtem ko so Slovenci zaradi dobre organiziranosti zveze in sodelovanja z nacionalnimi zdravstvenimi ustanovami redno tekmovali na domačih tleh. Marušo Mišmaš Zrimšek je julija Evropska atletska organizacija izbrala za atletinjo meseca, kar je prestižno priznanje tako za Grosupeljčanko kot celotno slovensko atletiko.

Včerajšnji osrednji atletski dogodek je bil v Szekesfehervarju, kjer je organizacija mitinga Istvana Gyulaia stala skoraj milijon evrov, od tega je bila petina namenjena denarnemu skladu. Konkurenca je bila v nekaterih disciplinah izjemna, med najmočnejšimi pa je bila v metu diska. Toda med trofejnimi metalci ni bilo najboljšega slovenskega atleta Kristjana Čeha. »V soboto si je na treningu rahlo nategnil komolec, zato nismo želeli tvegati z nastopom. V nedeljo bo v Stockholmu prvič v karieri tekmoval na mitingu diamantne lige. Škoda za Szekesfehervar, a bo imel v življenju še veliko priložnosti. Z njim moramo delati potrpežljivo in si ne smemo privoščiti, da v boju z najboljšimi na svetu ne bi bil maksimalno pripravljen,« nam je včeraj iz domačega štajerskega okolja sporočil Gorazd Rajher, trener slovenskega rekorderja v metu diska. Na Madžarskem je bil v metu diska najboljši Daniel Stahl (67,31), Litovec Andrius Gudžius pa se je Švedu približal na 23 cm. Čez 65 m je vrgel orodje le še Šved Simon Pettersson (65,70). Daljave, ki torej kažejo, da je Kristjan Čeh v tej sezoni povsem konkurenčen svetovnemu vrhu.

Četverica slovenskih atletov, ki v zadnjih sezonah pogosto tekmuje v mednarodni konkurenci, včeraj na Madžarskem ni blestela. Maja Mihalinec je po daljšem času tekmovala v svoji paradni disciplini na 200 m, kjer je s časom 23:51 zasedla peto mesto. Uspešnejši je bil Luka Janežič, ki je v teku na 400 m s časom 46,16, zaostal le za dvema Američanoma. Kahmary Montgomery je s časom 45,50 dosegel svoj najboljši rezultat v sezoni, Josephus Lyles pa je bil s časom 46,08 dosegljiv Luki Janežiču. Anita Horvat je s časom 53,83 na en stadionski krog zaostala za zadnjimi rezultati in v sicer močni konkurenci zasedla sedmo mesto. Kot zadnji je včeraj na Madžarskem nastopil Žan Rudolf, ki je bil na 600 m s časom 1:18,20 peti.

Maja Mihalinec je dobro pripravljenost v tem mesecu potrdila na mitingu diamantne lige v Monte Carlu, kjer je s časom 11,44 zasedla peto mesto. Najboljši čas sezone je ob pravem času v teku na 400 m dosegla tudi Anita Horvat, ki je bila s časom 52,45 sedma. Neja Filipič se v troskoku z dosežkom 13,80 ni približala 14 metrom, kljub temu pa zasedla opazno peto mesto. Maja Mihalinec in Anita Horvat sta bili ta teden najhitrejši v Lignanu, kjer sta na 100 in 400 m zmagali s časom 11,55 in 53,23. Agata Zupin je na omenjenem mitingu v teku na 400 m ovire zasedla drugo mesto.

Luka Janežič in Žan Rudolf sta na začetku tedna uspešno tekmovala na Poljskem. Janežič, ki je večji del sezone tekmoval v sprintu in se ubadal z rahlo poškodbo, je v svoji paradni disciplini na 400 m tekel pod 46 sekundami (45,85), kar je v Szczecinu zadostovalo za drugo mesto. Janežič bo imel pestro tekmovalno jesen, saj bo nastopil na številnih mitingih, med drugim tudi na mitingu diamantne lige v Rimu. Rudolf je v teku na 1000 m v Szszecinu s časom 2:22,23 dosegel osebni rekord, za državnim rekordom Jana Petrača pa je zaostal za dobri dve sekundi. Osrednja atletska prireditev tega tedna bo v nedeljo v Stockholmu.