Skrivnostni primer izginotja italijanske didžejke Viviane Parisi in njenega štiriletnega sina Gioela Mondella je naše zahodne sosede kar šestnajst dni spravljal v obup. Mama in sin sta se 3. avgusta zjutraj odpravila po nove čevlje. V predoru severne obalne avtoceste zahodno od Palerma sta rahlo trčila v kombi z delavci. Ker je sivi opel corsi počila guma, je Parisijeva zunaj predora ustavila avto, kar je posnela tudi ena od varnostnih kamer, drug posnetek pa kaže, kako ženska pleza čez zaščitno ograjo in se oddaljuje od vozila.

Njeno truplo so pet dni pozneje našli pod drogom električne napeljave nekaj sto metrov stran od ceste, enajst dni zatem pa je v jarku manj kot pol kilometra stran prostovoljec naletel še na truplo štiriletnika. Divje živali naj bi ga povsem raztrgale. Po navedbah tožilca Angela Cavalle se preiskovalci osredotočajo na tri možne scenarije za dečkovo smrt: umor s samomorom, napad divjih živali ali spolni napad. Mati si je ali vzela svoje življenje ali je bila umorjena ali pa je umrla po nesreči.