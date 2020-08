Omara iz prtljažnika ti razbije glavo za volanom

Test Avto-moto zveze Slovenije in partnerskih evropskih klubov je pokazal, da je nepravilno pritrjen tovor v prtljažniku avtomobila lahko smrtno nevaren. Pri 45 kilometrih na uro so v zid zaleteli dva enaka golfa. V enem so bile omare pritrjene pravilno, v drugem sploh ne. Razlika je očitna.