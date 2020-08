Kot so pojasnili policisti, je bila na traktorju v Okoslavcih zvečer pripeta prikolica, ki pa jo je neznanec odklopil in ukradel traktor. Gre za traktor modre barve znamke New Hollland TD, letnik 2018 in z registrsko številko MS TJ-11.

Mini bager, ki ga je neznanec ukradel v Svetem Juriju ob Ščavnici, pa je zeleno-sive barve.

Policisti pozivajo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o tatvinah, da to sporočijo na telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200.