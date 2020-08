Ker so bili policisti samo v četrtek obveščeni o dveh nesrečah pri delu, eni na Ptuju, kjer se je moški huje poškodoval med obiranjem breskev, drugi pa v Slovenski Bistrici, kjer je moškemu zdrsnilo pri delu na višini, so pozvali k spoštovanju vseh ukrepov in predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, so samo avgusta obravnavali kar 20 nesreč pri delu, pri čemer se je deset ljudi huje poškodovalo. Do večine tovrstnih nesreč po njihovih ugotovitvah prihaja predvsem zaradi nepazljivosti.

Po njihovih podatkih se je na območju Podravja lani zgodilo 141 delovnih nesreč, šest manj kot leto prej, pri tem pa se je 41 ljudi huje poškodovalo. Največ delovnih nesreč se sicer zgodi moškim med 24 in 54 letom.