Posoda česa je človek

Avtobiografska in prvoosebna pripoved bosanskega pisatelja Semezdina Mehmedinovića, ki od 90. let z družino živi v ZDA, je razdeljena na tri dele, posvečene očetu, sinu in mami v razmeroma kratkem obdobju nekaj let, v času, ko je za njimi že dolga doba prilagajanja novemu okolju in je sin, odrasel, že bolj Američan kot tisto prej. Začne se ta prvoosebna, intimna avtorjeva pripoved abruptno: »Danes zjutraj bi verjetno moral umreti.«