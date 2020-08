Do zadnje strani: Večletno filigransko brušenje sloga

Orientalske novele zasedajo v opusu Marguerite Yourcenar posebno, a ne posebej izpostavljeno mesto. Predstavljajo koncentrat avtoričine stilistične ustvarjalnosti, ne pa tudi njene genialne epske širine. Obenem ponujajo vpogled v zanjo značilen ustvarjalni postopek. Grande dame francoske in svetovne književnosti je v svojem pisanju predano iskala popolnost; k delom, večinoma zasnovanim v zgodnji mladosti, se je neprestano vračala, jih predelovala in dopolnjevala, neredko tudi po izidu. Zbirko zgodb, ki jih je slišala na mladostnih potovanjih v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja, je pilila štirideset let, dokler je ni leta 1979 usidrala v obliki, predstavljeni v pričujočem prevodu.