Obveščevalna agencija je o tem danes obvestila poslance za zaprtimi vrati, je poročala južnokorejska tiskovna agencija Yonhap. Kim Yo-jong je sedaj odgovorna za odnose z ZDA in Južno Korejo.

Še dva višja uradnika sta postala odgovorna za gospodarstvo Severne Koreje, dva vojaška predstavnika pa sta delno odgovorna za področje obrambe. Razlogi za preložitev obveznosti zaenkrat niso znani.

Severnokorejski mediji so danes poročali, da želi vodstvo države na redkem kongresu partije v januarju predstaviti novi petletni načrt za državo. Na kongresu želijo začrtati pravo pot za strateško in taktično politiko glede na nove zahteve in razmere, je poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA. Dodala je še, da zaradi številnih izzivov niso uspeli okrepiti gospodarstva, s tem pa niso niti dosegli cilja, da bi dvignili življenjski standard državljanov.

Kongres naj bi potekal vsakih pet let, vendar bo tokratni v januarju šele osmi. Zadnji kongres v maju leta 2016 je bil namreč prvi v 36 letih, takrat so tudi potrdili Kima na čelu države. Tokratni kongres v januarju bo osmi.