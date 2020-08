Delnica proizvajalca pametnih telefonov iphone se je v današnjem jutranjem trgovanju v New Yorku podražila za več kot odstotek in dosegla najvišjo raven pri 468,65 dolarja. S tem je Apple podrl še en mejnik. Marca 2018 je namreč postal prvo podjetje, vredno 1000 milijard dolarjev.

Na začetku leta je bila Applova delnica še vredna okoli 300 dolarjev, marca se je spustila do okoli 225 dolarjev, nato pa se je tečaj hitro povzpel. K temu je pripomogel tudi poceni denar, s katerim je ameriški finančni trg poplavila ameriška centralna banka Federal Reserve. Applu med največ vrednimi družbami na svetu sledijo drugi tehnološki velikani, kot so Amazon, Microsoft in Googlova krovna družba Alphabet, katerih tržna kapitalizacija prav tako presega 1000 milijard dolarjev.

A vendarle uspeva podjetju z logotipom v obliki jabolka presegati rivale. Med aprilom in junijem letos je Apple povečal dobiček za osem odstotkov na 11,2 milijarde dolarjev, prihodki pa so se zvišali za 11 odstotkov na 59,7 milijarde dolarjev.

Med pandemijo novega koronavirusa se je močno povečala prodaja Applovih izdelkov, dodatkov in storitev. Tehnološki gigant je nekoliko povečal prodajo iphonov, bistveno pa se je povečala prodaja tabličnih računalnikov ipad in računalnikov Mac, prav tako je prodal več storitev, kot so aplikacije in digitalne vsebine.

»Apple je noro uspešen pri izgradnji svojih platform. Za dejstvo, da je prodaja iphonov dosegla vrh, odtehta z izgradnjo produktov, ki jih dopolnjujejo, in storitev, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo,« je ocenil analitik družbe Techsponential Avi Greengart. »Vse se vrne v Applov krog.«

Mnogi strokovnjaki velike zasluge za uspeh Appla pripisujejo njegovemu glavnemu izvršnemu direktorju Timu Cooku, ki je ob rasti Applovih delnic letos postal milijarder. Cook je podjetje prevzel malo pred smrtjo ustanovitelja Steva Jobsa leta 2011.