V prvem zbiranju zavezujočih ponudb, ki se je iztekel 6. julija, je ena oseba vplačala varščino, a ponudbe nato ni oddala. Kot je julija ob določitvi nižje cene zapisal upravitelj Janez Pustatičnik, trenutno v letalski panogi prevladujejo slabe razmere in je možnost prodaje manjša. Predlagana cena je najnižja in v primeru interesa ni omejena navzgor.

Naprodaj je trenutno tudi nekatero drugo Adrijino premoženje. Upravitelj za simulator letenja za šolanje in treninge pilotov, za katerega je izhodiščna cena postavljena pri 50.000 evrov, zavezujoče ponudbe pričakuje do 1. septembra. Apartma v Termah Čatež je naprodaj po izhodiščni ceni 24.000 evrov, rok za oddajo ponudb je 29. september. Naprodaj so med drugim tudi uniforme in druga oblačila letalskih posadk.

Upniki letalske družbe so prijavili za skupno 151 milijonov evrov terjatev, od česar jih je stečajni upravitelj priznal za 87,7 milijona evrov. Med priznanimi je za 15 milijonov evrov terjatev nekdanjih zaposlenih iz naslova neizplačanih dohodkov iz delovnega razmerja. Stečajna masa je glede na otvoritveno poročilo ocenjena na okoli 6,2 milijona evrov.