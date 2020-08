Lufthansa je v času pandemije, ki je med drugim z omejitvijo potovanj močno prizadela letalski sektor, prejela državno pomoč v vrednosti devet milijard evrov, država pa je v zameno prevzela 20-odstotni delež v podjetju.

Varčevalni ukrepi, ki jih je prevoznik dogovoril s piloti, se poleg na matično družbo nanašajo še na podjetja Lufthansa Cargo, Lufthansa Aviation Training ter pilote v Lufthansini podružnici Germanwings.

Do konca leta bodo pilotom, ki so trenutno na čakanju in jim večino plače krije država, v Lufthansi izplačevali nižje plače, prav tako bodo v skladu z dogovorom oklestili druge ugodnosti. Piloti so na dogovor pristali v zameno za obljubo vodstva, da bodo odpuščanja iz poslovnih razlogov zadržali vsaj do drugega četrtletja prihodnje leto.