Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji teden podaljšal rok za prodajo ameriškega dela priljubljene platforme za deljenje zabavnih videov tiktok. Ta namesto 45 dni sedaj znaša 90 dni, izteče pa se 12. novembra. Podaljšanje roka je bila dobra novica za kitajsko podjetje ByteDance, ki je lastnik tiktoka, sedaj pa so se pojavila tudi poročanja, da se je za nakup ameriškega dela omrežja pričelo zanimati podjetje Oracle iz kalifornijskega mesta Redwood City.

ByteDance naj bi bil pripravljen poslušati ponudbe za ameriški, kanadski, avstralski in novozelandski del tiktoka, dosedanji najresnejši kandidat za nakup, podjetje Microsoft, pa naj bi se zelo ogrelo še za evropski in indijski del omrežja. Indijski premier Narendra Modi je tiktok v Indiji sicer že prepovedal 29. junija letos.

Zanimivo je, da se za tiktok, ki ima večinoma mlade uporabnike, zanimata podjetji, ki nimata najbolj bogatih izkušenj z izdelki za to starostno skupino, saj se pretežno osredotočata na poslovne stranke. To še posebej velja za Oracle, ki izdeluje podjetniške programske rešitve, medtem ko Microsoft izdeluje tudi konzole xbox, preizkusil pa se je še že z izdelavo pametnih telefonov.

Zanemariti ne gre niti dejstva, da je lastnik Oracla, Larry Ellison, ki ga je revija Forbes z 69 milijardami dolarjev premoženja uvrstila na šesto mesto najbolj premožnih Zemljanov, podpornik ameriškega predsednika Trumpa. V blagajno njegove predsedniške kampanje je prispeval tudi več milijonov dolarjev. Posledično ne preseneča, da je Trump medtem podprl Oraclov naskok na tiktok. »Oracle je odlično podjetje,« je v torek v Arizoni povedal Trump. »Menim, da je lastnik Oracla odličen človek. Menim, da bi Oracle lahko to izpeljal.«

Trump želi delež kupnine

Ameriški poslovni portal Bloomberg poroča, da bi se Oracle prevzema lahko lotil s pomočijo kalifornijskega investicijskega podjetja Sequoia Capital, povečano zanimanje za nakup pa bi znalo tudi dvigniti končno kupnino. Kolikšna bi ta lahko bila, ni jasno, se pa je pred časom omenjalo ceno med 20 in 50 milijardami dolarjev. Od kupnine si delež obeta tudi Trump oziroma ameriška državna blagajna. Predsednik ZDA je že pred časom namreč namignil pričakovanje, da bo delež kupnine priromal tudi v žep ameriške vlade. Pri Bloombergu pravijo, da je takšna praksa sicer neobičajna, je pa v njegovih pristojnostih pri takšnih poslih.

»Očitno ga (tiktok, op. p.) želita Microsoft in Oracle. Verjetno tudi kdo drug,« je še povedal Trump v torek. »Vendar morajo zagotoviti, da bodo ZDA prejele kompenzacijo, ker smo mi tisti, ki to omogočamo. Zelo preprosto: mi to omogočamo, zato mora naša državna blagajna prejeti zelo dobro kompenzacijo.«