Festival Grounded, ki na redek način prepleta elektronsko glasbo in ključna družbena vprašanja, se je v preteklosti že loteval tem, kot so bile migracije, intima v času umetne inteligence ter avtomatizacija in oblast. Dvomov, da mora biti osrednja tema četrte izdaje festivala resnica, ni bilo. »Zagon za organizacijo festivala nam je dal koronavirus, posebno vrsto motivacije pa tudi menjava vlade, ko smo tudi na lastni koži začutile, kaj pomeni, ko o tebi govorijo laži. To torej ne bo akademsko-teoretski festival, ampak bo povezan z zelo konkretno situacijo, v kateri živimo. Na položajih moči so posamezniki, ki lažejo, pa za to niso sankcionirani,« je povedala ena od organizatork Nika Mahnič.

O tem, kako se ustvarja resnica, je treba govoriti: »Navsezadnje gre tudi za vprašanje, kaj se dogaja s samim podajanjem informacij v času kriminalizacije novinarstva.« Program festivala je tako zasnovan glede na lokalne kontekste, pa tudi iz opazovanja procesov, ki se dogajajo globalno. »Mednje gotovo sodi dejstvo, da so začele javne osebe v Sloveniji prevzemati ameriško 'altrightovsko' besedišče,« je dodala.

Kaj pa odgovornost? Festival bosta tako danes ob 18. uri v parku Tivoli zagnali predavanji raziskovalca Pedagoškega inštituta Igorja Bijukliča, ki se bo poglobil v to, kako nam doživljanje realnosti servirajo mediji, in Vlaste Jalušič z Mirovnega inštituta, ki se bo posvetila politični odgovornosti v času organiziranega laganja. Pogovorni del dneva bo zaključila okrogla miza Utišane resnice bojev, na kateri bodo spregovorili Iza Thaler, ki se ukvarja s pravom migracij in azila, Domen Savič kot preučevalec sovražnega govora, Andreja Slameršek kot naravovarstvenica in Mateja Sattler z iniciative Eko Anhovo in dolina Soče. Kristina Čufar, strokovnjakinja za filozofijo prava s pravne fakultete, bo jutri ob 14.30 predavala o resnici v pravu, sledil pa bo pogovor o dokazovanju resnice v postopkih zaradi spolnega nadlegovanja z antropologinjo Ireno Šumi in vrhovno državno tožilko Mirjam Kline. Iz Berlina se bodo zvečer med drugim oglasili umetniki in raziskovalci, ki bodo v sklopu projekta Zanikanje korone kontekstualizirali zavezništvo med desničarskimi, samodeklariranimi levičarskimi in samodeklariranimi apolitičnimi skupinami, ki organizirajo demonstracije proti ukrepom za zajezitev koronavirusa. Še posebej pester sobotni progam bo najprej zaznamoval pogovor Spomenke Hribar, ki je leta 1996 v knjigi Svet kot zarota analizirala politični slog Janeza Janše, zdaj pa bo svoje ugotovitve aktualizirala v pogovoru z Barbaro Rajgelj. Med drugim se bosta filozof Nejc Slukan in politični analitik Luka Lisjak Gabrijelčič pogovarjala o teorijah zarot nekoč in danes, denimo tudi o povezavi med Billom Gatesom in anticepilskim gibanjem, Britanka Alice Thwaite pa pripravlja delavnico o tem, kako lahko tehnologija v demokracijah omogoči resnico.

Visoka zastopanost žensk Glasbeni del festivala Grounded po besedah soorganizatorke Nine Hudej raziskuje najzanimivejše fenomene elektronske muzike, ki se dotikajo postklubskega spektra in eksperimentalne glasbe, močno pa skrbijo tudi za zastopanost žensk, nebinarnih in transspolnih oseb med festivalskimi gosti.

Koncertne vstopnice Vstop na diskurzivni del festivala je brezplačen, v celoti ga bo mogoče spremljati tudi po spletu. Vstopnice pa si je treba priskrbeti za petkov in sobotni glasbeni program, naprodaj so v kavarni Pritličje. V luči ukrepov za preprečevanje prenosa koronavirusa se lahko posameznega dogodka udeleži največ 250 obiskovalcev.