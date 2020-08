Uroš Perić je s svojimi nastopi do zdaj razgrel občinstvo že kar na treh celinah, v Evropi, ZDA, Afriki. Njegova ljubezen do glasbe se zrcali tako v interpretiranju Charlesove glasbe kot v ustvarjanju lastnih skladb. Na njegovo petje, igranje klavirja in značilno pozibavanje se občinstvo vedno odzove z burnim aplavzom. Glasbeno pot je začel pri dvanajstih s preigravanjem in prepevanjem jazz standardov svetovno priznanih velikanov bluesa, jazza in soula. V sebi je odkril črnsko dušo Raya Charlesa, kar ga je pripeljalo do javnega nastopa in programa Tribute to Ray Charles, ki se je zgodil ne dolgo po Charlesovi smrti leta 2004. Uroš si je začel pridobivati znanje in izkušnje ter spoznal številne odlične glasbenike. Eden od njih je Duško Gojković (trobenta), ki ga je predstavil Big bendu RTS iz Beograda. Plod skupnega sodelovanja je snemanje zgoščenke All of me, tokrat v sodelovanju z Big bendom RTV Slovenija. Uroš Perić je aktiven tudi kot skladatelj. Napisal je številne skladbe, mnoge je posnel na zgoščenko in jih tudi redno izvaja na koncertih. Brez vstopnine.