Program so organizatorji zasnovali tako, da znotraj pogovorov in predavanj naslavljajo sistemske teme, z delavnicami pa želijo ljudem priskrbeti orodja za odgovornejše obnašanje. Odgovornost, še zlasti nosilcev oblasti in moči, je tema, ki po besedah Barbare Rajgelj, ki je skupaj z Moniko Weiss sooblikovala pogovorni del festivala, ni odprta ne na družbenem in ne na pravnem področju.

Festival bo danes uvedel pogovor na temo Odgovornost za vojno in mir v Ukrajini, na katerem se bodo poznavalci mednarodnega okolja osredotočili na odgovornost zlasti malih držav za vojno in mir tako v Ukrajini kot drugje in govorili o možnostih vpliva, ki jih ima Slovenija pri zagotavljanju evropske in globalne varnosti.

Odgovornost znotraj kulturne sfere bo naslavljal pogovor z naslovom Odgovornost za dostojno življenje kulturnih ustvarjalk_cev. Po besedah Barbara Rajgelj se zdi, da vlada velika napetost v trikotniku med javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in producenti ter umetniki. Na pogovoru bodo dali priložnost na eni strani ministrstvu za kulturo, da pove, ali ima kakšen nov pristop do kulturnega modela, in na drugi strani umetnikom.

Glasbeni program se po dveh letih pandemije covida-19 in dogodkov na prostem vrača na Metelkovo. Potekal bo v klubih Gromka, Channel Zero, Monokel in Tiffany. Že šesto leto zapored bo predstavljal najvznemirljivejše fenomene postklubske, eksperimentalne in (pre)drzne elektronike. Na festivalu bo tudi predstavljana nova založba in platforma BORBA, ki združuje umetnike s področja bivše Jugoslavije v iskanju novih perspektiv klubske elektronike.