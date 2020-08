Konec avgusta je z Dnevi poezije in vina vselej rezerviran tudi za ljubitelje literature. Od četrtka do sobote se bo namreč mogoče brezplačno udeležiti nastopov več kot 30 pesnikov in pesnic iz 12 držav. »Prizadevali smo si narediti največ, kar je možno,« je na včerajšnji razgrnitvi programa dejal vodja festivala Aleš Šteger, ki se mu je zdelo festival nujno izpeljati tudi v fizični obliki. »Potrebujemo drugega, potrebujemo besedo drugega, potrebujemo občutek, da je še nekdo tam,« je dodal.

Še preden se torej osrednje festivalsko dogajanje v četrtek zgosti na Ptuju, bo pogovorom o poeziji mogoče prisluhniti tudi v drugih slovenskih krajih. V sredo zvečer bodo letošnji pesniški gostje z verzi zavzeli park pred Cankarjevim domom, Pavlovo hišo v Potrni, mestni park v Krškem in kamnolom Pruh v Svečini, pesniki pa bodo po Sloveniji gostovali tudi v naslednjih dneh.

Častna gosta virtualno Častni gost festivala bo škotski avtor John Burnside (1955), predavatelj književnosti – zanima ga tudi povezava med poezijo in ekologijo – na univerzi v St. Andrewsu. Napisal je več kot deset knjig proze, petnajst pesniških zbirk, za katere je med drugim prejel tudi nagrado T. S. Eliota. Njegove izbrane pesmi, v katerih avtor preizprašuje mesto posameznika v svetu in mesto doma v skupnosti, pesmi pa preprede z zasanjanostjo in odsotnostjo, begom in možnostjo vrnitve, bodo pri Beletrini izšle v času festivala. Obiskovalce festivala bo sicer nagovoril le na daljavo, to pa velja tudi za drugo častno gostjo, italijansko pesnico Patrizio Cavalli (1947). Njeno poezijo, ki bo ob tej priložnosti izšla v knjigi Ti lepi dnevi, mnogi primerjajo s poetiko Wisławe Szymborske. V goste – na ptujski Vrazov trg, rov pod ptujskim gradom, v dominikanski samostan in na druge lokacije – sicer prihajajo tudi bosanska pesnica Adisa Bašić, nagrajena Poljakinja Krystyna Dabrowska, hindujski pesnik Mohan Rana in Nemec Mikael Vogel. Slovenske barve bosta zastopala perspektivna Urška Kramberger in Sergej Harlamov, ki sta s svojima prvencema Orjaški gobec globusa in Mnogoboj mitologij nedavno pritegnila tudi najzahtevnejše bralce, z Lirskoslovarskimi gnezdi pa jima bo družbo delal tudi Ivo Stropnik.

Tudi glasba in vino Tradicionalno bo pesniška branja in pogovore o literaturi pospremil pester glasbeni program. Če bo predfestivalski del že nocoj popestril koncert Urban & 4 v ptujskem dominikanskem samostanu, prihajajo v torek s fadom in tangom tja Mascara Quartet. Četrtkovo odprtje večera bo pripadel slovenskemu indie rock četvercu Koala Voice, zaključni sobotni pa ubranemu Duu Atanasovski. Na svoj račun bodo na festivalu z delavnicami, filmskimi projekcijami in gledališkimi predstavami prišli tudi otroci.