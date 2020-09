Savdska Arabija je sprejela prošnjo Združenih arabskih emiratov, da lahko letala iz katere koli države, namenjena v ali iz emiratov lahko uporabijo njen zračni prostor, poročanje savdske tiskovne agencije povzema francoska AFP.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ta korak Savdske Arabije označil za ogromen preboj. Poudaril je, da zgodovinski ponedeljkov let iz Tel Aviva v Abu Dabi ne bo zadnji. "Izraelska ter letala iz drugih držav bodo lahko letela neposredno iz Izraela v Abu Dabi in Dubaj ter nazaj," je še dejal. pri tem po poročanju AFP ni navedel nobenega časovnega obdobja.

Prvo letalo na neposrednem komercialnem letu je Tel Aviv in Abu Dabi povezalo v ponedeljek ter tako zaznamovalo dogovor o normalizaciji odnosov med državama. Izrael in Združeni arabski emirati so dogovor o normalizaciji odnosov naznanili 13. avgusta. V zameno se je Izrael začasno odpovedal spornim načrtom za priključitev zasedenih delov Zahodnega brega. Z dogovorom, pri katerem so posredovale ZDA, so Združeni arabski emirati za Egiptom in Jordanijo postali tretja arabska država - in prva zalivska - z diplomatskimi odnosi z Izraelom.

Savdska Arabija poudarja, da sama ne bo vzpostavila diplomatskih odnosov z Izraelom, dokler ta ne bo podpisal mednarodno priznanega mirovnega sporazuma s Palestinci. Je pa v ponedeljek dovolila uporabo zračnega prostora za zgodovinski let ter tako močno skrajšala let.