Bavarski poslovnež Thiele, ki je v lastništvo Lufthanse z večjim deležem vstopil šele pred kratkim in je trenutno lastnik 15,5 odstotka delnic, nasprotuje pogoju prejema pomoči, po katerem bi država v zameno prevzela neposredni 20-odstotni lastniški delež v družbi, pripadli pa bi ji tudi dve mesti v nadzornem svetu. Predlaga, naj država svojo voljo uveljavlja posredno prek državne razvojne banke Kfw.

S Thielejem sta po neuradnih informacijah tujih tiskovnih agencij že v stiku nemški gospodarski minister Peter Altmaier in finančni minister Olaf Scholz, v pogovorih pa sodeluje tudi vodstvo Lufthanse. Poslovneža želijo najverjetneje prepričati, naj si premisli. Tudi iz vladnih krogov je bilo namreč slišati, da bi blokada državne pomoči ogrozila obstoj nemškega nacionalnega letalskega prevoznika, v Berlinu, kjer sicer pogovorov s Thielejem niso potrdili, so prepričani, da je vladni predlog dober.

Ogroženih več kot 20.000 delovnih mest

Lufthansa naj bi od države prejela devet milijard evrov. Predvideno je, da bo državni stabilizacijski sklad WSF prispeval 5,7 milijarde evrov v premoženje matične družbe, pri čemer bo šlo za povratna sredstva. Poleg tega bo prek dokapitalizacije vplačal nove delnice in pridobil 20-odstotno lastništvo, ki bi ga lahko v prihodnje povečal na 25 odstotkov in eno delnico, s čimer bi družbo tudi obranil pred morebitnim sovražnim prevzemom. Poleg tega je predvideno tri milijarde evrov vredno posojilo državne razvojne banke KfW in zasebnih bank za obdobje treh let.

Lufthansa bi se morala v zameno med drugim odpovedati tudi 24 časovnim blokom na letališčih v Münchnu in Frankfurtu. Nadzorniki družbe so državno pomoč že potrdili, zdaj jo morajo še delničarji. Če državne pomoči ne bo, je usoda družbe negotova. Po navedbah vodstva je ogroženih 22.000 delovnih mest, po ocenah sindikata pa celo 26.000.