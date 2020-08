Veliki kip Bude je znamenita turistična točka, ki je tudi pod zaščito mednarodne organizacije UNESCO.

Nahaja se v bližini mesta Leshan tik ob strugi reke Min. Čeprav so v tem delu Kitajske močna deževja pogosta, se rečna struga običajno dvigne le do ploščadi na kateri si turisti lahko ugledajo to čudovito skulpturo.

Tokratne padavine na Kitajskem so še močnejše in rečna struga se je dvignila vse do stopal velikega kipa, kar se je zgodilo prvič po letu 1949, poroča CNN.

Hudo deževje je prizadelo tudi večje število prebivalcev. Oblasti so morale iz svojih domov evakuirati več kot 100 tisoč ljudi. Domačini, ki preučujejo vremenske pojave na tem koncu sveta, trdijo, da poplav še ni konec. Kot pravijo, vedno, ko se namočijo noge Velike Bude, pride do poplave tudi v mestu Chengdu, ki ima 16 milijonov prebivalcev.

Med naraščanjem rečne struge so morali rešiti tudi 180 ljudi, ki so si ta čas na ploščadi ogledovali priljubljeno turistično atrakcijo.