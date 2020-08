Urška Bačovnik brez prstana, Jelko Kacin zgoraj brez, Murko ne bo pornozvezda

Z znanimi Slovenkami in Slovenci so se tudi te dni veliko ukvarjali modni kritiki, ki so oko vrgli na Urško Bačovnik in Jelka Kacina v kopalkah. Za razliko od Sanje Grohar pa se v svoji koži odlično počutijo Vili Resnik, Damjan Murko in Miki Vlahovič.