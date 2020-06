Poplave na jugu Kitajske terjale tudi žrtve

Južno Kitajsko je prizadelo obilno deževje, ki je povzročilo tudi obsežne poplave. Sprožili so se tudi številni zemeljski plazovi. Več tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Številni so pogrešani, našteli so že tudi najmanj 27 mrtvih.