Visoko plimovanje in poplave so v Benetkah običajne predvsem jeseni in pozimi, medtem ko se junija lahko pojavijo, a za ta mesec niso običajne. Nazadnje je bilo junija mesto pod vodo leta 2016, pred tem pa leta 2002. So pa poplave hudo prizadele mesto lani novembra, ko je bila gladina vode 187 centimetrov višji kot običajno.

Zaradi pandemije koronavirusa pa so običajno s turisti polni mostovi in ulice Benetk trenutno prazni. Šele od 3. junija lahko Italijo obiščejo državljani Evropske unije in tako se počasi v turistična središča vrača življenje. So pa že ob odprtju meja na naslovnici pristala dva obiskovalca, domnevno Nemca, ko sta skočila v vodo v kanalu Grande in zaplavala pod mostom Rialto. To je sicer prepovedano in se kaznuje z visoko globo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.