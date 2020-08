Potem ko se je mehurček v Orlandu na Floridi za ligo NBA izkazal vsaj za zdaj kot uspešen, so v športnih krogih vse bolj v ospredju poteze posameznikov na parketu najmočnejše lige na svetu kot novi virus. Še posebej v teh dneh, ko so se začeli boji v končnici. Prvega v karieri je ponoči izkusil tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki se z Dallasom meri proti enemu glavnih, če ne celo glavnemu favoritu za naslov prvaka LA Clippersi. Prvič bo danes na delu Goran Dragić z Miamijem, ki ga v prvem krogu čakajo obračuni z Indiano. Moštva sicer igrajo na štiri zmage.

Čeprav Luka Dončić pred začetkom končnice ni kazal strahu, saj je poudaril, da je podobne tekme izkusil že v Evropi in je tako približno vedel, kaj ga čaka, je jasno, da njegov Dallas proti LA Clippersom potrebuje manjši čudež, če želi napredovati v drugi krog. Moštvo iz Los Angelesa je bilo namreč sestavljeno z namenom, da osvoji naslov prvaka, v svojih vrstah pa ima kopico zvezdnikov, ki celo sezono čakajo le na to, da se prične končnica. Tam nato prestavijo v višjo prestavo, kot je lani denimo Kawhi Leonard, ki je Toronto popeljal do prvega naslova prvaka lige NBA v zgodovini franšize. Leonard je poleti odšel ravno k LA Clippersom, kjer se je že tako močni zasedbi pridružil še Paul George.

A po drugi strani je ravno dejstvo, da ga postavljajo v vlogo avtsajderja, za Dončića največji možen motiv. Ko je motiviran oziroma ko ima nekaj za dokazati, prikaže najboljše igre. Izpad proti LA Clippersi za Dallas ne bi bila nikakršna katastrofa, saj njihov čas še prihaja. Ob pogoju, da bodo vodilni v klubu znali Dončiću in Kristapsu Porzingisu dodati prave okrepitve. »Z Luko bomo imeli težave. Na to smo pripravljeni. Pa ne le z Luko. Dallas ima kakovostno moštvo z dobrim trenerjem, zato nas ne čaka lahko delo,« meni veteran v vrstah LA Clippersov Lou Williams. Dončić je v Orlandu prikazoval izjemne predstave (povprečno je na sedmih tekmah osvojil po 30 točk, 10,1 skoka in 9,7 asistence) in bil skupaj z Damianom Lillardom (Portland), Devinom Bookerjem (Phoenix), Jamesom Hardnom (Houston) in T. J. Warrenom izbran v najboljšo peterko preostalih tekem rednega dela lige v mehurčku.

Precej več možnosti za napredovanje v drugi krog ima Miami Gorana Dragića. Indiana je sicer v nadaljevanju sezone igrala dobro, a so si strokovnjaki enotni, da je velik favorit moštvo s Floride. Miami marsikdo celo izpostavlja kot ekipo, na katero številni ne računajo resno, a bi lahko presenetila in prišla daleč. V tem smislu bo veliko odvisno ravno od 34-letnega Ljubljančana, ki bo četrtič v karieri igral v končnici (enkrat s Phoenixom, dvakrat z Miamijem). »Letošnja sezona je čudna. A zdaj, ko se začenja končnica, imamo v mislih zgolj Indiano. Pripravljeni smo in samozavestni, da bomo mi tisti, ki bomo napredovali v drugi krog,« pravi Goran Dragić.

Potem ko je pozdravil poškodbo stopala, se je soigralcem v Orlandu pridružil tudi tretji slovenski predstavnik v ligi NBA Vlatko Čančar, a bržkone priložnosti za igro ne bo dobil. Med glavne favorite za naslov prvaka sicer strokovnjaki onkraj Atlantika ob LA Clippersih uvrščajo še LA Lakerse in Milwaukee.