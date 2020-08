V dvoboju moštev, ki se bosta srečali tudi v prvem krogu končnice, je Indiana vodila skoraj celo tekmo. Na koncu prve četrtine je vodstvo znašalo že 15 točk, Miami pa se zatem ni več resneje približal. V dvoboju rezervnih igralcev je pri Indiani s klopi blestel Doug McDermott z 23 točkami, pri Miamiju pa Kendrick Nunn z enakim izkupičkom.

Čeprav je tekma odločala o četrtem mestu v vzhodni konferenci, je to predvsem simbolično, saj se bo končnica igrala v športnem centru v Orlandu, kjer potekajo vse tekme lige od njenega ponovnega zagona, Indiana pa zato ne bo imela prednosti domačega igrišča.

Indiana je z zmago dobila prvo tekmo med moštvoma v letošnji sezoni, Miami je pred tem trikrat zmagal.

Večje skrbi od poraza Miamiju povzroča poškodba Derricka Jonesa Jr., ki je v zaključku tretje četrtine trčil v blok centra Indiane Goge Bitadzeja in obležal na tleh. Po zdravniški pomoči so ga nato z nosili odpeljali z igrišča, prve preiskave pa so pokazale, da ima nategnjeno vratno mišico.

"Takšen dogodek ti kar vzame sapo," je po tekmi dejal trener Miamija Erik Spoelstra. "Tudi nasprotniku nikoli ne privoščiš nekaj takega, želiš si, da bi bili vsi zdravi in nared za končnico," je dodal.

Na ostalih dvobojih večera so Toronto Raptors s 117:109 premagali Denver Nuggets, za katere Vlatko Čančar ni dobil priložnosti. Los Angeles Clippers, ki se bodo v prvem krogu končnice pomerili z Dallas Mavericks Luke Dončića, so s 107:103 po podaljšku premagali Oklahomo City, Philadelphia 76ers pa so s 136:96 nadigrali Houston Rockets.

Dvoboji končnice se bodo začeli v noči na torek, še pred tem pa bosta Memphis in Portland igrala dodatne kvalifikacije za zadnje mesto v končnici zahodne konference. Prvi njun dvoboj je na sporedu danes. Če zmaga Portland, se ta uvrsti v prvi krog končnice proti prvim nosilcem zahoda Los Angeles Lakers, sicer sledi druga, odločilna tekma v nedeljo.