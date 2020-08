Igralci Los Angelse Clippers, ki so po mnenju večine glavni kanidati za osvojitev naslova lige NBA, so si med seboj dobro porazdelili vloge. Kawhi Leonard je dosegel 29 točk, Paul George jih je dodal 27, vključno z nekaj odločilnimi koši v zaključku, verjetno ključen pa je bil prispevek Marcusa Morrisa, ki je ob 19 točkah in dobri obrambi »zaslužen tudi za drugo tehnično napako in posledično izključitev Kristapsa Porzingisa.

Dallas je ob njegovi izključitvi v začetku tretje četrtine vodil za pet točk, tehnično napako pa si je Latvijec prislužil, ker je preveč agresivno stopil v bran Luki Dončiću, ki se je zapletel v manjši fizični in besedni dvoboj z Morissom. Sodniki so obema dosodili tehnično napako, ker pa si je Porzingis prvo prislužil že v drugi četrtini za preveč burno reakcijo ob dosojeni osebni napaki po blokadi, je to pomenilo avtomatično izključitev.

Košarkarji iz Los Angelesa so takoj začutili svojo priložnost in hitro prešli v vodstvo, ki ga niso več izpustili iz rok.

Slovenski čudežni deček Luka Dončić je po slabem začetku (štiri izgubljene žoge v pravih nekaj minutah) in lažji poškodbi gležnja, ko je moral z igrišča, uprizoril spektakularen povratek. Dosegel je 42 točk, kar je nov rekord lige NBA ob prvem nastopu v končnici. svojo statistiko svojega debija v končnicah lige NBA je vpisal še sedem skokov in devet podaj ter tri ukradene žoge, ob tem pa je imel tudi 11 izgubljenih žog.

Drugi najboljši strelec Dallasa je bil na koncu Tim Hardaway Jr. z 18 točkami, 14 jih je dodal Seth Curry.

Los Angelse Clippers vodijo v zmagah 1:0. Igrajo na štiri zmage.