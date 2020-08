Dallas s porazom končal redni del NBA, v končnici jih čakajo Los Angeles Clippers

Košarkarji Dallas Mavericks so igrali še zadnjo tekmo rednega dela. V Orlandu so igrali proti Phoenix Suns in izgubili s 102:128. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je ob dejstvu, da je Dallas že imel zagotovljeno končnico in boj z Los Angeles Clippers, igral le 13 minut, v katerih je dosegel 18 točk in dodal pet skokov.