Ana Netrebko še tretjič zapela v prestolnici

V sklopu Ljubljana Festivala sta včeraj v Ljubljani nastopila ruska sopranistka Ana Netrebko in azerbajdžanski tenorist Jusif Ejvazov, ki veljata za zvezdniški operni par, vse odkar sta se leta 2015 poročila na Dunaju. V Ljubljano sta pripotovala iz Italije, kjer sta v četrtek nastopila v operi Turandot v veronski areni. Včeraj ju je na koncertu spremljal Simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Michelangela Mazze. Na veliko veselje opernih navdušencev je bil koncert zaradi slabe vremenske napovedi s Kongresnega trga prestavljen v Gallusovo dvorano Cankarjevega doma, kar je zagotovilo boljšo akustiko in tako še večji užitek ob poslušanju pretežno italijanskih arij, ki sta jih pevca izbrala za program koncerta. Sicer je bil to že njun drugi skupni koncert v Ljubljani, saj sta skupaj v prestolnici nastopila že lani. Pred tem pa je imela Ana Netrebko oktobra 2012 samostojen koncert prav tako v Cankarjevem domu. Tedaj jo je na koncertu spremljal Orkester Slovenske filharmonije. cr