»68. Ljubljana Festival bo,« je včeraj zagotovil Darko Brlek, direktor in umetniški vodja največjega festivala pri nas, ko je program in sponzorje javnosti predstavil na Kongresnem trgu, kjer bo tudi osrednje prizorišče letošnjega festivala. Še pred dvema tednoma menda niso vedeli, ali bodo program zaradi izrednih razmer, povezanih s koronavirusom, sploh lahko izpeljali (Salzburški festival je denimo svoj program omejil samo na avgust), a zdaj dilem menda ni več. Festival bo trajal od julija do septembra, približno toliko časa kot običajno, program pa bodo sproti še nekoliko prilagajali, če bo treba. Dogodki bodo v glavnem na prostem, poleg Kongresnega trga še v preddverju Križank, nekaj pa jih bo tudi v Viteški dvorani Križank.

Poklon Beethovnu Čeravno ne bo Bolšoj teatra z dvema predstavama, ki bi na festivalu ponovno gostoval po enajstih letih, in ravno tako ne bo gostovanja orkestra iz Pittsburgha, s katerim bi morala priti tudi slovita violinistka Anne-Sophie Mutter, kot tudi ne gostovanja orkestra iz Španije, saj zaradi koronavirusa tam teatri in orkestri ne delujejo, je organizatorjem kljub temu uspelo pripraviti program, ki ni niti malo koronski, zatrjuje Brlek. Festival se bo začel že s predfestivalskim koncertnim dogajanjem na Ljubljanici med 27. in 30. junijem, slovesno pa ga bodo odprli 2. julija na Kongresnem trgu z Beethovnovo Deveto simfonijo pod taktirko maestra Charlesa Dutoita, ki bo dirigiral Orkestru Slovenske filharmonije, od lani rezidenčnemu orkestru festivala. Na sploh bo letošnji programski fokus na Ludwigu van Beethovnu in 250. obletnici njegovega rojstva, ko tudi drugod po svetu praznujejo Beethovnovo leto. Na oder bo ta večer stopila tudi naša mednarodno uveljavljena pianistka Dubravka Tomšič Srebotnjak, ki praznuje okrogli jubilej in bo igrala Beethovnov Tretji klavirski koncert. Brlek je omenil še nekaj drugih dogodkov: opereti Grofica Marica in Netopir, baletni triptih Falling Angels v produkciji mariborskega Baleta, ki je v Mariboru zaradi koronavirusa doživela samo premiero, poklonili se bodo tudi 90. jubileju Mojmirja Sepeta, kar nekaj pa bo tudi gostovanj manjših ansamblov iz tujine.

Prihajajo tudi zvezde V drugi polovici avgusta, ko je finale ljubljanskega festivala, po desetih letih pogajanj med agenturami, kot pravi Brlek, vendarle prihaja tudi slovita operna diva, ruska sopranistka Ana Netrebko. Skupaj s azerbajdžanskim tenoristom Jusifom Ejvazom bo nastopila na koncertu opernih arij na Kongresnem trgu. Svoj prihod je potrdil še en trenutno zelo popularni pevec iz opernega sveta, nemški tenorist Jonas Kaufmann, ki bo nastopil v terminu namesto že omenjenega orkestra iz Pittsburgha. Tudi zanj so se menda trudili nekaj let, da je zdaj končno potrdil svoj prihod na festival. Opero Nabucco bo na festivalu izvedla SNG Opera in balet Ljubljana, med solisti pa bo tudi basist Riccardo Zanellato, ki bo prihodnje leto ravno v tej vlogi odprl sezono festivala v veronski areni. Prihaja tudi Gledališče Marina Držića iz Dubrovnika z Evripidovo dramo Alkestida, ki jo režira Livija Pandur. Dan pozneje, 29. avgusta, bo na festivalu 29. po vrsti nastopil Vlado Kreslin, naslednji dan pa pričakujejo Ansambel della Scala, člane orkestra bodo iz Milana pripeljali avtobusi LPP. Na ogled bo tudi premierna izvedba muzikala Lolita Gledališča LDM Nova scena iz Sankt Peterburga, ki so bili na festivalu že lani, »ker gre za zasebno gledališče in je dosti bolj fleksibilno«, je odločen Brlek. »Če pa ne, jih bomo pripeljali s kakšnim zasebnim letalom.« Za zaključek festivala bo 2. septembra še koprodukcijska gledališka premiera med festivalom in Mini teatrom, ko bo Ivica Buljan režiral predstavo Vsi ptice po besedilu Wajdija Mouawada. Del festivala bo že tradicionalno tudi Poletna noč.