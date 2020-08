Barcelona je največja poraženka zaključnega turnirja lige prvakov. Katalonci so v Lizbono prispeli, da bi osvojili evropski prestol, a so v četrtfinalu doživeli zgodovinski polom, ki bo imel hude posledice. To je neslaven konec zasedbe, ki je prvič po sezoni 2007/08 ostala brez osvojene lovorike in se vse bolj oddaljuje od konkurence na največjem mednarodnem odru.

Tekma z Bayernom (2:8) je bila najhujša nočna mora Barcelone v obdobju Lionela Messija, ki je peto sezono zapored ostal brez lige prvakov. Osramočeni Katalonci nikoli v zgodovini niso prejeli toliko golov na tekmi evropskega pokala kot proti Bayernu, ki je povsem zasenčil nerazigrano in dolgočasno moštvo s povprečno starostjo skoraj trideset let. Ni dvoma, da bo huda polomija z Bayernom s trenerskega stolčka odnesla Quiqueja Setiena, ki v šestih mesecih ni bil dorasel vodenju katalonskega ponosa. »Zelo smo frustrirani. Moramo se zavedati, kaj pomeni takšno ponižanje. Prezgodaj je, da bi govoril o tem, ali bom ostal v Barceloni. O tem odločajo drugi,« je Quique Setien spregovoril o svoji prihodnosti.

Barcelona je ujetnica dvornih iger znotraj kluba, zato je na odstrelu tudi predsednik Jose Maria Bartomeu z najožjimi sodelavci: »Razočarani smo in poklapani. Zdaj ni čas, da bi z vročo glavo sprejemali pomembne odločitve. Obetajo se spremembe, o katerih bomo razglabljali v prihodnjih dneh.« Med prvimi naj bi službo izgubil športni direktor Eric Abidal. Po tako odmevnem izpadu iz lige prvakov imajo proste roke za odhod iz kluba vsi igralci razen vratarja ter Stegna, branilca Lengleta, vezista De Jonga in prvega zvezdnika Messija, ki ni več najmlajši. Odkar je kapetan, se ni izkazal kot vodja ekipe. Španski mediji poročajo, da bi prihodnje leto lahko zapustil stadion Camp Nou.

»Dotaknili smo se dna. Poraz z Bayernom pomeni sramoto za naš klub. Jasno je, da ne moremo tekmovati na takšen način. To se nam dogaja prepogosto, zato upam, da se bodo zgodile spremembe. Klub jih nujno potrebuje,« je povedal Gerard Pique, ki je v času šampionskega pohoda Barcelone veljal za enega najboljših branilcev. Vodstvo kluba je že napovedalo spremembe in sklic volitev za vitalne organe kluba. Med glavnimi kandidati za novega trenerja je Nizozemec Ronald Koeman, ki je nekoč igral za Barcelono. Navijači si želijo prihoda Xavija Hernandeza, vendar nekdanji izvrstni vezist nima želje, da bi v tako turbulentnem obdobju sedel na trenersko klop.