Sto petdeset sekund je potreboval PSG za veliki preobrat v četrtfinalu nogometne lige prvakov proti Atalanti, ki je bila na pragu zgodovinskega uspeha, potem ko je do 90. minute vodila z golom Hrvata Maria Pašalića sredi prvega polčasa. Za Parižane sta stvari na pravo mesto postavila Marquinhos in Choupo-Moting, ki je postal veliki junak. Enaintridesetletni Kamerunec, rojen v Nemčiji, sploh ni bil predviden za igranje v ligi prvakov. Tekmo osmine finala je gledal s tribune, na seznam je bil uvrščen naknadno, ker je Urugvajec Edinson Cavani zavrnil podaljšanje pogodbe do konca evropske sezone. V igro je vstopil v 79. minuti namesto nevidnega Icardija in se prelevil v junaka. Nad njegovim golom je bil Neymar tako navdušen, da ga je čakal dve minuti, ko je dajal intervju za televizijo, in mu nato predal svojo nagrado za najboljšega igralca tekme, ki so jo podelili zvezdniškemu Brazilcu.

Čeprav se izjemno motivirani Neymar ni vpisal med strelce, je bil vseeno prvo ime tekme. Odigral je spektakularno tekmo in potrdil sloves enega najboljših nogometašev svoje generacije. Res je zapravil dve stoodstotni priložnosti, vendar je v seštevku vlekel celotno ekipo, sodeloval pri akcijah za oba gola, s preigravanji ali podajo je vsaj 30-krat tekmeca vrgel iz igre, igralci iz Bergama pa so na njem naredili štiri prekrške za rumeni karton.

Mbappe razmetal obrambo »Težek večer za nas, a končalo se je sijajno. Atalanta nas je presenetila, igrala je zelo agresivno, mi pa smo lahko zelo zadovoljni z doseženim. Pokazali smo izjemnega moštvenega duha, postali smo prava klapa, pravzaprav družina. Ko smo takšni, nas je težko izločiti. Niti za trenutek nismo pomislili na izpad in vrnitev domov. Zdaj si želimo uvrstitve v finale,« je po tekmi povedal Neymar. Ključni trenutek je bil, ko je Nemec na klopi PSG Thomas Tuchel (zaradi poškodbe gležnja ima na nogi posebno opornico in lahko hodi le s pomočjo bergel) na igrišče poslal Kyliana Mbappeja. Čeprav Francoz ni bil še povsem zdrav, je s svojo hitrostjo dobesedno razmetal obrambo Atalante. Kljub veliki zmagi pa bogati arabski lastniki kluba ne zaupajo povsem trenerju Tuchelu, ki je v Parizu od leta 2018 in je v letošnji sezoni osvojil vse možne lovorike: državno prvenstvo, oba francoska pokala in superpokal. Medtem ko lovi še peto lovoriko, se že pojavljajo govorice, da bi njegov naslednik lahko postal Italijan Massimiliano Allegri.