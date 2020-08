Bayern iz Münchna je v spektakularnem slogu postal tretji polfinalist zaključnega turnirja lige prvakov. V Lizboni je s 8:2 (4:1) povozil nebogljeno Barcelono, ki je sezono končala brez lovorike. Bavarci so na letošnji evropski poti zmagali na vseh devetih tekmah in so udarni favoriti za osvojitev lige prvakov. V polfinalu se bodo pomerili z zmagovalcem sobotnega obračuna med Manchestrom Cityjem in Lyonom.

To ni bil finale pred finalom, kot so mnogi napovedali, saj je Bayern že v pol ure odločil dvoboj gigantov, ki sta doslej osvojila po pet evropskih naslovov. Barcelona je na igrišče poslala najstarejšo zasedbo v zgodovini tekmovanja (29 let, 329 dni) in ni zmogla slediti šampionskemu ritmu Bayerna, ki je navdušil z uigranostjo in visokim pokrivanjem nasprotnika.

Katalonci so se izgubili po desetih minutah, ko sta v divjem ritmu padla že dva gola. Oba je dosegel Bayern, vendar je Alaba zatresel lastno mrežo. Nemški stroj je na sredini igrišča izvrstno vodil kapetan Thomas Müller, ki je zablestel z dvema zadetkoma. Ob raztreseni katalonski obrambi sta se med strelce vpisala še Ivan Perišić in Serge Gnabry. Bayern je tako razbil Barcelono, da je samo v prvem polčasu sprožil štirinajst strelov proti vratom tekmeca.

Nemški prvaki so po odmoru zlahka zadržali prednost in varčevali moči za sredin polfinale. Zmedel jih ni niti zadetek Luisa Suareza, saj je Joshua Kimmich že šest minut kasneje odgovoril s petardo. Po številnih menjavah se je Barcelona vdala in v Lizboni doživela zgodovinsko ponižanje, ko sta se v zaključku tekme razigrala še Robert Lewandowski in Philippe Coutinho.