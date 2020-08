Drugi četrtfinale nogometne lige prvakov je imel slovenski pridih. V vratih Atletica Madrid je bil slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, nosilec igre v zvezni vrsti Leipziga pa nekdanji reprezentant Kevin Kampl. Stadion Joao Alvalade v Lizboni, kjer je bila tekma, dobro pozna še en slovenski reprezentant Andraž Šporar, saj je to domače igrišče Sportinga, katerega član je napadalec iz Ljubljane. V taboru Atletica so se zelo oddahnili nekaj ur pred tekmo, saj so bili vsi testi igralcev in članov strokovnega štaba na koronavirus negativni, potem ko sta zaradi okužbe v Madridu morala ostati Angel Correa in Šime Vrsaljko.

V prvem polčasu je bila tekma gledalci niso videli zadetkov, vsaka ekipa pa si je priigrala po eno priložnost. Nemci so se tekme lotili brez strahu, čeprav je bil to prvi četrtfinale lige prvakov v zgodovini kluba. Najbolj obetaven nemški trener, 33-letni Julian Niaglesman, je ekipo nabil s samozavestjo. Leipzig je imel po pričakovanju žogo več v svoji posesti, skušal je igrati atraktivno, ritem na sredini igrišča mu je narekoval prav Kampl in bil izjemno natančen v podajah. Atletico je v skladu s svojo filozofijo postavil čvrst obrambni zid, zato Oblak ni imel veliko dela in je moral posredovati le enkrat ob strelu centralnega branilca Upamecana z glavo po podaji iz kota. V 35. minuti sta z glavama silovito trčila Savić in Halstenberg, ki sta po zračnem dvoboju obležala na tleh, a sta po štirimi prekinitvi lahko nadaljevala tekmo. Črnogorskemu reprezentantu so zdravniki prebito arkado zašili in povili glavo. Nemci so igrali zelo trdo in že v prvem polčasu naredili 11 prekrškov (Atletico le 2), a jim poljski sodnik Marciniak ni pokazal nobenega kartona.

Leipzig je odločno krenil v drugi polčas in bil za napadalno igro nagrajen z zadetkom v 51. minuti. Nemci so lepo kombinirali, s kopico podaj izigrali obrambo Atletica, gol pa je po sijajni podaji Sabitzerja dosegel Španec Dani Olmo z glavo. To je bil njegov prvi zadetek v dresu Leipziga v ligi prvakov, potem ko je lani jeseni v skupinskem delu tega tekmovanja navduševal v dresu Dinama iz Zagreba. Oblak se je iztegnil kolikor je dolg in širok, a je bil nemočem ob sijanjem diagonalnem strelu.

Po zadetku se je težišče igre preselilo na polovico Leipziga. Trener Atletica Diego Simeone je v igro poslal Joaoa Felixa. 20-letni Portugalec je upravičil 126 milijonov evrov, kolikor jih je Atletico plačal Benfici za odškodnino. V 70. minuti je najprej priigral enajstmetrovko po prekršku Klostermana in kazenski strel nato še sam realiziral z natančnim in močnim strelom tik ob desni vratnici. Nato sta se obe ekipi podali v lov na zmago, trenerja sta z menjavami dvigovala ritem. Jocker s klopi Leipziga je bil 21-letni Američan Tyler Adam, ki je dosegel gol v 88. minuti. Streljal je z roba kazenskega prostora, smer žogi je spremenil Savić in Oblak je bil premagan. Atletico je skušal izenačiti, v napad je v sedemminutnem podaljšku prišel tudi Oblak, a Lepzig je v živčni končnici vzdržal vse nalete.