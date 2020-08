Kakšen dinar, gospod?

Bilo je v sredini petdesetih let, se pravi pred mnogimi desetletji. Prebivali smo v farovžu viških frančiškanov, kamor je oblast naselila pet mladih družin, svojevrstnih brezdomcev. Brez tega bivališča bi bili sicer nekakšni kralji ulice z mladimi princi in princeskami, a navzlic lepemu poimenovanju navzven čisto drugačnega vtisa. Kljub za današnje čase nenavadnim razmeram se nismo čutili posebno prikrajšanih. Težko se je bilo primerjati s kom, ki bi imel bistveno več kot mi. Vse družine so hodile v neko hišo na Dolgi most po hrano iz zaloge pošiljk UNRRA. Združeni narodi so poskušali poskrbeti tudi za preživljanje z vojno in podobnimi tegobami osiromašenih krajev in njihovih prebivalcev. Tako smo žvečili rdeč ameriški sir iz konzerv in kuhali mleko v prahu.