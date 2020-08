Čeprav so vsi izločilni boji lige prvakov kljub spremenjenemu sistemu in odsotnosti gledalcev sila zanimivi, od četrtfinalnih parov po atraktivnosti že vnaprej izstopa tisti med Bayernom iz Münchna in Barcelono. Nemško in špansko moštvo se bosta pomerila jutri, medtem ko bo sobotni obračun med Manchestrom Cityjem in Lyonom dal zadnjega potnika v polfinale najelitnejšega evropskega nogometnega tekmovanja.

Barcelona – Bayern (jutri ob 21. uri): Po videnem v domačih prvenstvih so mnogi za glavnega favorita lige prvakov izpostavili ravno Bayern. Moštvo trenerja Hansa Dietra Flicka je namreč v zastrašujoči formi. V nadaljevanju nogometne sezone po prekinitvi zaradi koronavirusa so na 12 tekmah dosegli prav toliko zmag (devet v nemškem prvenstvu, dve v nemškem pokalu in eno v ligi prvakov), skupno pa imajo na računu kar 18 zaporednih uspehov. Zadnjikrat Bavarci niso zmagali 9. februarja, ko so v 21. krogu nemškega prvenstva remizirali proti Leipzigu z 0:0. Grenkobe poraza pa nemški državni in pokalni prvak ni okusil vse od 7. decembra lani, ko jih je v 14. krogu domačega prvenstva z 2:1 ugnala Borussia (M). Če k temu dodamo, da Bayern v letošnji sezoni lige prvakov še ni izgubil ali remiziral in da ima v svojih vrstah najboljšega strelca tekmovanja Roberta Lewandowskega, ki je do zdaj zabil 13 golov, je jasno, da je proti Barceloni v vlogi favorita.

A svoje adute imajo kajpak tudi Katalonci, ki bodo po razočaranju v domačem prvenstvu, kjer so spremljali slavje madridskega Reala, sezono poskušali rešiti s končno zmago v ligi prvakov. Trener Quique Setien se je kljub plazu kritik in domnevnem uporu slačilnice, ki si je želela prihoda Patricka Kluiverta, obdržal na trenerski klopi in si z zmago proti Napoliju s 3:1 na povratnem obračunu osmine finala (prva tekma v Neaplju se je končala z izidom 1:1) zagotovil mesto v četrtfinalu in pot na zaključni turnir v Lizbono. Proti italijanskemu moštvu je blestel Lionel Messi, ki je največji razlog, da Barcelone v nobenem pogledu ne gre odpisati. Moštvi večjih težav s poškodbami nimata, a bosta nekoliko oslabljeni. Bayern bo pogrešal francoskega bočnega branilca Benjamina Pavarda, Barcelona pa francoskega centralnega branilca Samuela Umtitija. Obračun bo sodil slovenski sodnik Damir Skomina.

Manchester City – Lyon (v soboto ob 21. uri): Če so nogometni ljubitelji in strokovnjaki za glavnega favorita lige prvakov označili Bayern, je Manchester City tisti, ki naj bi jim bil pri tem največji konkurent. Tudi moštvo Pepa Guardiole je v nadaljevanju sezone prikazalo dobro formo, ki pa ni bila tako dominantna kot Bayernova. Dosegli so deset zmag in tri poraze, pri čemer je bil zagotovo najbolj boleč tisti v polfinalu pokala FA proti Arsenalu z 0:2. City si ob vseh vloženih financah strašno želi uspeha v ligi prvakov, kjer bo četrtfinalna ovira Lyon. Francozi so v osmini finala pripravili senzacijo, saj so izločili italijanski Juventus s Cristianom Ronaldom na čelu. A moštvo trenerja Rudija Garcie se tu ne želi ustaviti in kljub težkemu nasprotniku prekipeva od samozavesti. »Izločitev Juventusa je bil eden najboljših trenutkov v moji karieri. Če smo lahko preskočili devetkratnega zaporednega italijanskega prvaka, potem ne vidim razloga, zakaj bi se kogar koli bali,« sporoča Rudi Garcia.