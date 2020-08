Nekdanji nogometni zvezdnik in trener Brane Oblak bo v teh dneh užival, kajti nogometna liga prvakov je v polnem razmahu, pred vrati pa je dvoboj klubov, ki sta mu najbolj pri srcu. To sta Bayern in Barcelona. Za Bavarce navija, ker je v njihovem dresu nekoč blestel, za Barcelono zaradi Lionela Messija. »Zdaj me najbolj navdušuje Barcelona oziroma trije igralci Barcelone: Messi, Luis Suarez in Andre ter Stegen,« je dejal in nadaljeval s hvalospevi na račun magične desetice v dresu Barcelone. Še posebno zaradi gola, ki ga je dosegel proti Napoliju, čeprav je med akcijo padel. »Delal je tri stvari naenkrat. Padal, gledal, kako se giba vratar, in streljal točno tja, kamor je moral. Mislim, da je že najboljši na svetu vseh časov.«

Ne zgodi se pogosto, da nekdo najprej stiska pesti za Real, nato za Barcelono. A Oblak je nekoč navijal za Real, potem pa ne zaradi Messija, ampak predvsem zaradi trenerja Joseja Mourunha začel navijati za katalonski klub. »Ko je prišel v Real Mourinho, sem nehal navijati za Madridčane, ker se je obnašal, kot da je na svetu le on in nihče drug,« je dejal in dodal, da na tekmi med Barcelono in Bayernom ne bo navijal za nikogar, ampak le užival v nogometu. Meni pa, da ima več možnosti za zmago Bayern. Ta sicer nima Mesija, a ima, kot pravi, boljšo ekipo.