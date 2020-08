Atalanta je na Portugalskem precej oslabljena, saj pogreša ob Alejandru Gomezu najboljšega igralca ekipe Josipa Iličića in poškodovanega vratarja Pierluigija Gollinija. Kljub temu je že v tretji minuti prav Gomez nevarno ogrozil Keylorja Navasa, ki pa se je izkazal.

Parižani, ki so bili brez kaznovanega Angela di Marie in poškodovanega Marca Verrattija, pa so le malo zatem zapravili še lepšo priložnost, ko je sam pred vrati zgrešil Neymar. Ta je bil nevaren tudi v 28. minuti, ko je z 18 metrov le za malo zgrešil cilj.

A takrat je ekipa iz Bergama že vodila z 1:0, saj je minuto pred tem s 15 metrov sicer razpoloženega Navasa, ki je pred tem moral še nekajkrat posredovati, ugnal Mario Pašalić.

Parižani so imeli potem pobudo, v 42. minuti pa je novo obetavno akcijo spet slabo zaključil Neymar. V uvodu drugega dela so bili konkretnejši Italijani, med drugim je v 58. minuti iz bližine zgrešil Berat Djimsiti.

V 59. minuti pa je pri Atalanti iz igre odšel Alejandro Gomez, vstopil je Ruslan Malinovski, pri gostih pa je v igro vstopil Kylian Mbappe, ki je bil sicer nekaj časa vprašljiv za tekmo.

Prav slednji je imel v 74. minuti lepo priložnost, a je bil na mestu Marco Sportiello, tako kot pozneje ob šibkih Neymarjevem in Mbappejevem poskusu.

Francozi so v teh trenutkih oblegali vrata Atalante, Eric Maxim Choupo-Moting je v 86. minuti z glavo zgrešil iz bližine, v 90. pa je Marquinhos iz bližine izid izenačil. V tretji minuti sodniškega dodatka pa je bilo konec sanj za Italijane, po hitri akciji je iz bližine za 2:1 zadel Choupo-Moting.

V četrtek ob 21. uri bo dvoboj Leizpiga Kevina Kampla in Atletica Madrida Jana Oblaka. Preostala četrtfinalna para sta Barcelona - Bayern in Manchester City - Lyon. Ti tekmi bosta v petek in soboto ob 21. uri.

V polfinalu, ta bo 18. in 19. avgusta, se bosta srečala zmagovalec tekme Leipzig - Atletico in PSG ter boljša iz dvobojev Manchester City - Lyon in Barcelona Bayern.

Finale bo 23. avgusta na stadionu Luz v Lizboni.